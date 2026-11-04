Midterm. Stati Uniti, terremoto elettorale: i Democratici conquistano Camera e Senato. Il Texas cambia colore, Trump sotto pressione

Le elezioni di midterm del 2026 segnano una svolta nella politica americana. I Democratici conquistano il controllo di entrambe le Camere del Congresso e ottengono risultati storici negli Stati tradizionalmente repubblicani. Tra le sorprese più significative c’è il Texas. Donald Trump rivendica comunque il proprio peso elettorale: «Con il mio nome sulla scheda avremmo vinto».

AgenPress. Gli Stati Uniti si risvegliano dopo una notte elettorale destinata a lasciare il segno nella storia politica del Paese. Le elezioni di midterm del 3 novembre 2026 consegnano ai Democratici il controllo del Congresso, con la conquista della Camera dei Rappresentanti e del Senato. Un risultato che modifica profondamente gli equilibri di Washington e apre una nuova fase nel rapporto tra la Casa Bianca e il potere legislativo.

Il voto rappresenta un’importante battuta d’arresto per il Partito Repubblicano e per il presidente Donald Trump, che aveva investito molto nella campagna elettorale, sostenendo numerosi candidati e trasformando la consultazione in un banco di prova per la propria amministrazione.

La conquista di entrambe le Camere costituisce il dato politico più rilevante di queste elezioni. Con una maggioranza al Senato e il controllo della Camera, i Democratici potranno esercitare un’influenza decisiva sull’attività legislativa e sull’agenda politica dei prossimi due anni.

Il risultato potrebbe avere conseguenze importanti anche sull’azione dell’amministrazione Trump. Il nuovo equilibrio parlamentare renderà infatti più complesso il percorso delle iniziative legislative della Casa Bianca e rafforzerà il ruolo dell’opposizione nel controllo dell’operato presidenziale.

Per i Repubblicani si apre una fase delicata: oltre alla perdita della maggioranza parlamentare, il partito dovrà interrogarsi sulle ragioni di una sconfitta che ha coinvolto anche territori considerati per lungo tempo solidamente conservatori.

La sorpresa più significativa arriva dal Texas, uno degli Stati simbolo del conservatorismo americano. I Democratici riescono a conquistare risultati storici, imponendosi nelle principali competizioni statali e nella corsa al Senato.

James Talarico conquista il seggio senatoriale battendo il candidato repubblicano Ken Paxton, mentre Gina Hinojosa supera il governatore uscente Greg Abbott, diventando la prima donna latina a guidare lo Stato.

Si tratta di un cambiamento politico di grande rilevanza. Il Texas non eleggeva un democratico al Senato dal 1988 e non aveva un governatore democratico dal 1994. La doppia vittoria mette in discussione una delle tradizionali roccaforti repubblicane e apre interrogativi sul futuro degli equilibri elettorali americani.

Tra i fattori che hanno caratterizzato la campagna figurano il costo della vita, l’economia, le politiche migratorie e il rapporto tra gli elettori e l’amministrazione federale.

Di fronte alla sconfitta, Donald Trump non rinuncia a difendere la propria influenza sul Partito Repubblicano. Il presidente sostiene che la sua presenza direttamente sulla scheda elettorale avrebbe potuto cambiare l’esito della consultazione.

«Con il mio nome sulla scheda avremmo vinto», è la posizione attribuita al presidente, che richiama così la differenza tra le elezioni presidenziali e quelle di metà mandato.

Trump ha inoltre contestato alcune interpretazioni del voto che vedono nella sconfitta repubblicana un giudizio diretto sulla sua presidenza. La consultazione, tuttavia, ha mostrato quanto sia difficile per il Partito Repubblicano mantenere il consenso anche quando il presidente mobilita i propri sostenitori a favore dei candidati del partito.

La vittoria democratica apre una stagione di confronto politico particolarmente intensa. Nei prossimi due anni, fino alle successive elezioni presidenziali, il Congresso sarà guidato da una maggioranza di opposizione alla Casa Bianca.

Questo scenario potrebbe tradursi in maggiori difficoltà per l’approvazione delle riforme presidenziali, in un controllo parlamentare più incisivo e in nuovi scontri sulle principali questioni economiche, sociali e internazionali.

Il risultato texano, soprattutto, dimostra che gli equilibri elettorali statunitensi possono cambiare anche in territori considerati tradizionalmente fedeli a uno schieramento.

Le elezioni di midterm non determinano direttamente il futuro della presidenza, ma rappresentano un indicatore importante del consenso politico e possono condizionare profondamente la seconda parte del mandato presidenziale.

Per Donald Trump, il messaggio delle urne è quindi un elemento con cui fare i conti. Per i Democratici, invece, la conquista del Congresso rappresenta l’inizio di una nuova fase, nella quale dovranno dimostrare di saper trasformare il successo elettorale in una concreta capacità di governo parlamentare.