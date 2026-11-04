Midterm. Trump apre al compromesso: “Sono disposto ad accettare i risultati”. E avverte: “Non voglio passare due anni a porre veti”

AgenPress. Donald Trump sembra lasciare spazio a una possibile stagione di dialogo politico, mostrando un atteggiamento più conciliante rispetto alla prospettiva di uno scontro istituzionale prolungato. In due diverse interviste alla stampa americana, il presidente ha pronunciato dichiarazioni che sembrano indicare la volontà di evitare una contrapposizione permanente e di accettare gli esiti del confronto politico.

Al New York Times, Trump si è detto «assolutamente disposto ad accettare i risultati», una frase significativa soprattutto per il suo richiamo al rispetto degli esiti del processo politico e istituzionale.

Il passaggio più interessante è arrivato successivamente, in un’intervista a Politico, quando il presidente ha affrontato direttamente il tema dei rapporti con un eventuale Congresso controllato dai Democratici. «Non voglio stare seduto per due anni a mettere il veto su tutto», ha dichiarato, lasciando intendere che una strategia basata esclusivamente sullo scontro non sarebbe necessariamente la sua prima scelta.

Le parole assumono particolare rilevanza alla luce delle elezioni di metà mandato, che potrebbero modificare gli equilibri politici a Washington e ridurre il margine di manovra dell’amministrazione repubblicana. La possibilità che i Democratici conquistino il controllo di una o entrambe le Camere rappresenta infatti una sfida concreta per la seconda parte della presidenza Trump.

Un Congresso a maggioranza democratica potrebbe rendere più complicata l’approvazione delle iniziative legislative della Casa Bianca, costringendo il presidente a confrontarsi con un’opposizione dotata di maggiori strumenti parlamentari.

Trump sembra consapevole di questo scenario. Da una parte rivendica il peso dei poteri presidenziali, a cominciare dal diritto di veto; dall’altra riconosce implicitamente che un conflitto permanente rischierebbe di paralizzare l’attività politica e legislativa.

Non a caso, nelle dichiarazioni rilasciate alla CBS, il presidente ha ribadito di considerare il veto uno strumento decisivo per trattare con i Democratici, sostenendo che dopo alcuni mesi di contrapposizione le parti potrebbero essere spinte a trovare un’intesa.

Resta da capire quanto questa disponibilità al compromesso si tradurrà in comportamenti concreti. Le dichiarazioni di Trump sembrano infatti contenere due messaggi complementari: la volontà di non rimanere intrappolato in una guerra istituzionale senza fine e, contemporaneamente, la determinazione a non rinunciare agli strumenti di pressione a disposizione della presidenza.

La questione centrale sarà dunque il rapporto con il Congresso nei prossimi due anni. Se i Democratici dovessero conquistare una posizione di forza, Trump sarebbe chiamato a scegliere tra una linea di confronto frontale e una strategia più pragmatica, fondata sulla ricerca di accordi bipartisan.

Per il presidente, la vera sfida non sarà soltanto accettare un eventuale risultato elettorale sfavorevole, ma dimostrare di poter governare anche in presenza di un’opposizione parlamentare determinata. Una prova politica che potrebbe segnare profondamente la fase finale del suo mandato.