AgenPress. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto oggi a Shenzhen il presidente statunitense Donald Trump per un vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ad alto livello e con posta in gioco elevata, che si concluderà giovedì con un cruciale incontro trilaterale tra Trump, il russo Vladimir Putin e Xi, il primo vertice di questo tipo tra tre potenze globali.

Xi ha reso un omaggio particolare a Trump accogliendolo con un abbraccio già all’aeroporto, ricambiando un gesto che il presidente degli Stati Uniti aveva compiuto durante la visita del leader cinese a Washington a settembre.

Quando Putin è arrivato, sempre mercoledì, Xi non lo ha accolto all’aeroporto nonostante la loro relazione positiva di lunga data.

Trump ha dichiarato che durante l’incontro trilaterale di giovedì intende parlare con Xi e Putin della fine della guerra totale in corso della Russia in Ucraina, affermando martedì: “Penso che siamo molto vicini a riuscirci”. “Su questo avremo un buon incontro”, ha detto il presidente USA.

Pechino ha annunciato l’incontro trilaterale come un’occasione per “scambi approfonditi sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze” a margine della riunione APEC, mentre Putin ha detto di aspettarsi che il vertice sia “altamente utile”.

Trump ha fatto capire di voler adottare un approccio improvvisato al vertice APEC, scommettendo che il suo stile di diplomazia basato sui rapporti personali possa creare un lascito, ridefinendo gli affari mondiali negli ultimi due anni del suo mandato alla Casa Bianca.

Le 21 economie dell’APEC rappresentano il 60% della ricchezza mondiale, la metà del commercio globale e il 40% dell’umanità. I leader si riuniranno a porte chiuse giovedì, mentre altri incontri si svolgeranno ai margini dell’evento.

L’APEC non prende decisioni vincolanti, ma in 37 anni ha funzionato come forum per costruire un consenso sulla cooperazione e su un commercio più aperto.

Il vertice APEC mette in vetrina Shenzhen, che la Cina ha trasformato negli ultimi quattro decenni da villaggio di pescatori in un centro costellato di grattacieli dedicato alla produzione per l’esportazione e alla tecnologia.