AgenPress. Nuova giornata di disagi negli Stati Uniti, dove le applicazioni e i servizi online di alcune delle principali banche americane hanno registrato problemi di funzionamento, lasciando migliaia di clienti in difficoltà nell’accesso ai propri conti e nell’esecuzione delle operazioni bancarie. Tra gli istituti maggiormente interessati figura JPMorgan Chase, che ha raccolto oltre 4.600 segnalazioni di malfunzionamento, seguita da Bank of America con più di 2.000. Problemi sono stati segnalati anche per Wells Fargo, U.S. Bank e altri operatori finanziari.

Le difficoltà sono emerse nel corso della giornata di lunedì 16 novembre e sono state monitorate attraverso Downdetector, la piattaforma che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui disservizi delle reti e dei servizi digitali. Numerosi correntisti hanno lamentato l’impossibilità di accedere ai propri profili online, difficoltà nell’utilizzo delle applicazioni bancarie, problemi nella visualizzazione dei saldi e rallentamenti nei trasferimenti di denaro. In alcuni casi, gli utenti si sono trovati davanti a messaggi che segnalavano l’indisponibilità temporanea di alcuni servizi.

La banca più colpita è stata JPMorgan Chase. L’istituto ha confermato l’esistenza di un problema tecnico interno, escludendo che il disservizio sia riconducibile a un attacco informatico. «A causa di un problema tecnico, alcune transazioni stanno impiegando più tempo del solito per essere completate, ma i clienti possono ancora accedere ai propri conti e ai propri fondi», ha spiegato un portavoce della banca. La società ha assicurato di essere al lavoro per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile.

Anche Bank of America ha registrato un significativo aumento delle segnalazioni, con oltre 2.000 utenti che hanno denunciato difficoltà nell’utilizzo dei servizi digitali. Disagi sono stati rilevati inoltre per Wells Fargo e U.S. Bank. Quest’ultima ha precisato che i propri sistemi non sarebbero stati direttamente interessati dal problema, ma che alcuni clienti potrebbero incontrare ritardi nell’invio o nella ricezione di pagamenti attraverso Zelle, il servizio statunitense per i trasferimenti di denaro tra privati. Anche Zelle ha ricevuto numerose segnalazioni, sebbene la società abbia dichiarato che la propria piattaforma stava funzionando regolarmente.

La coincidenza temporale con altri recenti episodi di malfunzionamento delle infrastrutture tecnologiche americane ha alimentato ulteriori preoccupazioni. Nei giorni scorsi, infatti, un’interruzione globale dei servizi Microsoft aveva provocato problemi a Outlook, Teams e ad altri strumenti utilizzati quotidianamente da aziende, istituzioni e privati. Il gruppo di Redmond aveva successivamente comunicato il ripristino dei servizi, precisando che il disservizio era stato provocato da un problema tecnico e non da un attacco informatico.

A questo episodio si aggiunge il caos che nei giorni precedenti aveva coinvolto il trasporto aereo americano. Un guasto alle comunicazioni del sistema di controllo del traffico aereo aveva costretto la Federal Aviation Administration a disporre uno stop nazionale dei voli per quasi cinque ore, provocando migliaia di cancellazioni e ritardi. Secondo le ricostruzioni, il problema sarebbe stato collegato all’installazione di un router da parte di un appaltatore della FAA, che avrebbe causato un sovraccarico delle reti di comunicazione. La Federal Reserve, invece, non risulta coinvolta nei disservizi e i suoi sistemi continuano a funzionare regolarmente.

Al momento non ci sono elementi che dimostrino un collegamento diretto tra i problemi registrati dalle banche, il guasto di Microsoft e le difficoltà del sistema aeroportuale. Si tratta di episodi distinti, le cui cause devono essere valutate separatamente. Anche per quanto riguarda gli istituti di credito, non è stato accertato che tutte le anomalie abbiano avuto un’origine comune.

Il caso riporta comunque al centro dell’attenzione la dipendenza dell’economia americana dalle infrastrutture digitali. Banche, sistemi di pagamento, trasporti e servizi pubblici utilizzano reti informatiche sempre più interconnesse, nelle quali anche un singolo guasto tecnico può produrre conseguenze su larga scala. Per milioni di cittadini, la possibilità di accedere ai propri risparmi, effettuare pagamenti e gestire le operazioni quotidiane dipende ormai dal funzionamento di piattaforme digitali.

Le autorità e gli istituti coinvolti sono chiamati ora a garantire il ripristino completo dei servizi e a chiarire le cause dei disservizi. Per i clienti, resta fondamentale la rassicurazione di Chase sulla disponibilità dei fondi e sull’assenza di un attacco informatico. Le segnalazioni registrate su Downdetector, infatti, indicano il numero di utenti che hanno denunciato problemi e non corrispondono necessariamente al totale dei correntisti coinvolti.