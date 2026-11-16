Trump: “Putin sta facendo marcia indietro”. Il presidente americano: “Penso che voglia vedere la guerra finire”

AgenPress. Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina e lancia un messaggio sulla posizione del presidente russo Vladimir Putin. «Putin potrebbe essere più duro in Ucraina. Sta facendo marcia indietro», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca, aggiungendo di ritenere che il leader del Cremlino stia progressivamente cedendo e voglia arrivare alla conclusione del conflitto.

«Penso che stia cedendo, penso che vorrebbe vedere la guerra finire», ha affermato Trump davanti ai giornalisti. Parole che arrivano in un momento particolarmente delicato sul fronte diplomatico, alla vigilia di un appuntamento internazionale che potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro dei rapporti tra Washington e Mosca.

È infatti previsto per giovedì 19 novembre, a Shenzhen, in Cina, il primo vertice trilaterale tra Trump, Putin e il presidente cinese Xi Jinping. L’incontro, confermato da Pechino, dovrebbe svolgersi a margine degli appuntamenti del forum APEC e rappresenta un’occasione di confronto diretto tra i leader delle tre maggiori potenze. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese, i colloqui riguarderanno anche la salvaguardia della pace mondiale e la stabilità strategica nelle relazioni internazionali.

La questione ucraina sarà inevitabilmente uno dei temi centrali del confronto. Prima del vertice trilaterale, Putin dovrebbe incontrare bilateralmente Xi Jinping, mercoledì 18 novembre. Secondo il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, tra gli argomenti in agenda ci sarà anche la guerra in Ucraina, oltre alla cooperazione strategica nella regione dell’Asia-Pacifico e alla situazione nella penisola coreana.

Trump, dal canto suo, sembra voler accreditare l’idea che Mosca stia mostrando una maggiore disponibilità a mettere fine alle ostilità. Le sue dichiarazioni, tuttavia, rappresentano una valutazione del presidente americano e non costituiscono una conferma di un effettivo cambiamento della posizione russa. Il Cremlino, infatti, continua a legare qualsiasi soluzione del conflitto alle proprie richieste politiche e di sicurezza.

Il presidente americano ha inoltre definito importante il viaggio in Asia, lasciando aperta anche la possibilità di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un. «Forse», ha risposto ai giornalisti quando gli è stato chiesto se avrebbe avuto occasione di incontrarlo durante la trasferta.

L’attenzione internazionale è dunque concentrata sul prossimo appuntamento diplomatico, che potrebbe aprire un nuovo canale di dialogo tra Stati Uniti, Russia e Cina. Resta da capire se le parole di Trump sulla presunta marcia indietro di Putin troveranno riscontro nei fatti e se il confronto con Xi potrà favorire un percorso concreto verso la fine della guerra. Per il momento, la prospettiva di una pace resta legata alla distanza tra le condizioni poste da Mosca e quelle sostenute da Kiev e dai suoi alleati occidentali.