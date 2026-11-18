AgenPress. Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin sono i leader dei paesi più potenti del mondo. Domani poseranno insieme a margine del vertice di Shenzhen. Ma al di là dell’unità che potrebbero ostentare, ognuno di loro ha i propri obiettivi, a volte contrastanti.

Intelligenza artificiale, nucleare, competizione tecnologica, status… Queste sono le priorità di ciascuno, ma non necessariamente convergono, anzi, tutt’altro.

La sua stessa presenza al vertice rappresenta, per Putin, un riconoscimento dello status della Russia come potenza globale, nonostante l’indebolimento economico dovuto alle sanzioni e all’invasione dell’Ucraina, e una legittimazione del suo ruolo negli affari internazionali.

Secondo Tsiporah Fried dell’Hudson Institute, “una simile restaurazione politica sarebbe una vittoria, anche in assenza di concessioni sul futuro territoriale dell’Ucraina o di sanzioni”.

Per quanto riguarda l’Ucraina, il presidente russo potrebbe star cercando di ottenere l’approvazione per la sua visione. “Vuole discutere dell’Ucraina senza che questa sia presente al tavolo delle trattative. Vuole che Russia, Stati Uniti e Cina decidano il destino geopolitico di tutti gli altri”, afferma Fredrik Wesslau dell’European Council on Foreign Relations (ECFR).

Ma questo dialogo non dovrebbe essere “una conversazione segreta tra grandi potenze che vogliono dividere il mondo”, prevede Wang Wen dell’Università Renmin della Cina.

In realtà, anche se i tre leader ritengono che l’ordine internazionale sia stato sovvertito e se tutti e tre i paesi nutrono ambizioni sui territori limitrofi (gli Stati Uniti sul Canada o sulla Groenlandia, la Russia sull’Ucraina, la Cina sulle acque delle Filippine e del Vietnam), Xi Jinping non vuole apparire come una potenza imperialista.

“L’opposizione a quella che viene definita la ‘mentalità della Guerra Fredda’ e ai ‘giochi a somma zero’ è stata un elemento centrale della retorica diplomatica cinese per decenni”, ricorda Alicja Bachulska in una nota del Lowy Institute australiano, sottolineando che “sebbene in realtà Pechino non abbia sempre agito in conformità con nobili ideali, questi rimangono essenziali per imporre la narrativa” della Cina.

Per Trump, le armi nucleari e il superamento delle elezioni di metà mandato

Donald Trump ha ripetutamente affermato di voler avviare un dialogo sul controllo degli armamenti con Russia e Cina, in un momento in cui ben poco rimane degli accordi dell’era della Guerra Fredda. Preoccupato per l’ascesa della Cina nel campo nucleare, egli intravede uno scenario in cui gli Stati Uniti si troverebbero ad affrontare simultaneamente la potenza nucleare russa e quella cinese, quello che alcuni analisti definiscono “il problema dei tre corpi”.

“Parleremo di denuclearizzazione”, assicura Donald Trump. Tuttavia, Pechino non ha alcuna intenzione di vincolarsi nell’ambito di un accordo trilaterale. Da un lato, la Cina non ha raggiunto la parità strategica con Washington e Mosca, e dall’altro, come ci ricorda Tong Zhao della Carnegie Endowment, la Cina preferisce i colloqui bilaterali sul nucleare con gli Stati Uniti.

Infatti, spiega, “i colloqui bilaterali consentono a Pechino di utilizzare più agevolmente il dialogo sul nucleare come leva diplomatica: il Paese può interrompere i negoziati in reazione alle politiche statunitensi a cui si oppone su questioni considerate di massima priorità, come la vendita di armi statunitensi a Taiwan”.

Un alto funzionario statunitense ha ammesso di “non aspettarsi alcun accordo”, ma considera l’incontro un “punto di partenza” verso il controllo degli armamenti. Al di là della questione nucleare, e senza dubbio dell’Iran, argomento che ha dichiarato di voler affrontare, Donald Trump vorrà sfruttare questo viaggio per superare la sua clamorosa sconfitta elettorale alle elezioni di metà mandato.

“In genere, dopo risultati negativi nelle elezioni di metà mandato, è così che avviene il rimpasto presidenziale”, ricorda Edgard Kagan del CSIS.

Sì, prevedibilità degli obiettivi, stabilità

La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, riassume gli obiettivi di Pechino: “colloqui approfonditi per mantenere la pace mondiale e promuovere la stabilità strategica”. Di fronte a diversi problemi che incidono negativamente sul suo modello economico (debito, demografia, rallentamento economico…), la Cina non si sta adattando alle perturbazioni causate da Donald Trump e Vladimir Putin.

Secondo Wen-ti Sung dell’Università Nazionale Australiana, coglierà l’occasione per presentarsi come una forza unificante e proiettare un’immagine di stabilità. Pechino vuole “proporre un tavolo negoziale per disinnescare i conflitti attraverso un dialogo gestibile”, afferma Wang Wen. Xi Jinping è inoltre preoccupato per le implicazioni dello scandalo Nvidia, che potrebbero scuotere lo status quo nella guerra commerciale tra Pechino e Washington.

“Il margine di manovra degli americani è limitato dallo scandalo Nvidia, che ha messo a nudo le debolezze del governo e ha portato a un irrigidimento delle posizioni con la pubblicazione, lunedì, da parte del Dipartimento del Commercio statunitense, di nuove norme più restrittive per il controllo dell’accesso remoto alla potenza di calcolo o delle licenze di esportazione, ad esempio verso Singapore”, sottolinea la ricercatrice Mathilde Belliet dell’Institut Français des Relation Internationales (Ifri).

“Quindi i cinesi vorranno capire se siamo in grado di passare da quella che chiamano ‘stabilità strategica’ a una forma di strategia di contenimento americana. Vogliono evitare di tornare a una dinamica di controllo delle esportazioni e possono rispondere con la minaccia di nuove sanzioni, in particolare sulle terre rare”, spiega il ricercatore dell’Ifri.