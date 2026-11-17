Una gigantesca fuga di notizie scuote uno dei principali istituti finanziari europei. Oltre 15 milioni di documenti interni, analizzati da un consorzio internazionale di giornalisti, portano alla luce presunte anomalie nei controlli antiriciclaggio, operazioni finanziarie sospette e rapporti con clienti controversi. Al centro dell’inchiesta anche i rapporti con Jeffrey Epstein e alcuni oligarchi russi. Deutsche Bank respinge le interpretazioni più critiche e sostiene di aver profondamente rinnovato i propri sistemi di controllo

AgenPress. Una delle più grandi fughe di documenti riservati mai registrate nel settore bancario internazionale rischia di trasformarsi in un nuovo terremoto per il sistema finanziario europeo. Protagonista della vicenda è Deutsche Bank, il colosso bancario tedesco, finito al centro di un’inchiesta giornalistica internazionale basata sull’analisi di oltre 15 milioni di documenti interni. Email, comunicazioni riservate, rapporti di compliance, verbali, documenti aziendali e segnalazioni di operazioni sospette che, secondo le ricostruzioni pubblicate il 17 novembre 2026, delineerebbero un quadro problematico nella gestione dei rischi finanziari e dei rapporti con alcuni clienti particolarmente controversi.

L’inchiesta, denominata Inside Deutsche Bank, è stata realizzata da un consorzio internazionale di giornalisti, con il coinvolgimento di oltre 200 reporter e più di 50 testate e organizzazioni editoriali. Tra i media partecipanti figurano il Financial Times, il New York Times, Der Spiegel, ZDF e Le Monde. La quantità di materiale esaminato è impressionante: oltre 15,6 milioni di file.

Non si tratta soltanto di una questione bancaria. Le rivelazioni sollevano interrogativi più ampi sul funzionamento dei grandi istituti finanziari, sulla capacità delle autorità di vigilanza di controllare i flussi internazionali di denaro e sul rapporto tra interessi economici, potere e trasparenza. Uno degli aspetti più delicati emersi dall’inchiesta riguarda il presunto mancato funzionamento di alcuni meccanismi interni destinati a individuare operazioni finanziarie sospette. Secondo i documenti analizzati dai giornalisti, in diverse circostanze le segnalazioni provenienti dagli uffici di controllo interno non avrebbero ricevuto la necessaria attenzione. In alcuni casi, le esigenze commerciali e la volontà di mantenere clienti particolarmente redditizi avrebbero prevalso sulle preoccupazioni espresse dai responsabili della compliance.

Il sistema bancario internazionale si fonda su precise regole di identificazione dei clienti, verifica della provenienza dei capitali e monitoraggio delle transazioni. Sono procedure conosciute con la sigla KYC, acronimo di Know Your Customer, fondamentali per contrastare riciclaggio, evasione fiscale e finanziamento di attività illecite.

L’inchiesta sostiene che proprio queste procedure sarebbero state applicate in maniera insufficiente in alcuni rapporti commerciali considerati particolarmente remunerativi. Un problema che, se confermato nelle sue diverse articolazioni, andrebbe ben oltre le responsabilità dei singoli dipendenti e chiamerebbe in causa i sistemi di governance e gestione dei rischi di un grande gruppo finanziario.

Tra gli elementi più inquietanti emersi dai documenti figura il rapporto tra Deutsche Bank e Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per reati sessuali e coinvolto in uno dei più gravi scandali internazionali legati allo sfruttamento sessuale di minorenni. Secondo i documenti esaminati dal consorzio giornalistico, tra il 2013 e il 2019 sarebbero transitati attraverso i conti riconducibili a Epstein e alle sue società oltre 580 milioni di dollari in assegni e trasferimenti considerati sospetti. Si tratta di una cifra particolarmente rilevante, superiore a quanto precedentemente emerso nelle ricostruzioni pubbliche sul rapporto tra il finanziere e l’istituto tedesco.

Un documento interno dell’unità statunitense dedicata all’intelligence sui crimini finanziari indicherebbe inoltre la presentazione di 21 segnalazioni di attività sospette, relative a circa 3.000 transazioni. La questione centrale riguarda il momento in cui queste operazioni furono individuate, le verifiche effettuate e le decisioni assunte dai responsabili bancari. Secondo l’inchiesta, alcuni segnali di allarme sarebbero stati sottovalutati e le verifiche non avrebbero impedito la prosecuzione di determinate operazioni. La vicenda riapre così una domanda fondamentale: fino a che punto un grande istituto finanziario può essere ritenuto responsabile quando i propri sistemi interni individuano anomalie, ma le attività commerciali proseguono?

Un altro capitolo particolarmente delicato riguarda i rapporti con alcuni grandi patrimoni russi e con soggetti collegati agli ambienti economici vicini al Cremlino. I documenti analizzati dai giornalisti descriverebbero strategie commerciali finalizzate a mantenere rapporti con clienti facoltosi anche dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e nonostante le crescenti preoccupazioni legate alle sanzioni internazionali. L’inchiesta ricostruisce anche il funzionamento del cosiddetto sistema del mirror trading, attraverso il quale, negli anni precedenti, sarebbero stati trasferiti fuori dalla Russia oltre 10 miliardi di dollari attraverso operazioni finanziarie coordinate tra diverse sedi bancarie. Le nuove rivelazioni riguarderebbero inoltre il mantenimento di rapporti con clienti russi attraverso strutture finanziarie in Svizzera e Lussemburgo.

Secondo i documenti, alcuni dipartimenti interni avrebbero espresso preoccupazioni circa la possibilità che un’applicazione più rigorosa delle restrizioni commerciali comportasse una significativa perdita di ricavi. La questione diventa ancora più delicata considerando il quadro geopolitico internazionale e il rafforzamento delle sanzioni contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022.

L’inchiesta solleva interrogativi sulla reale efficacia dei controlli e sulla capacità delle grandi banche internazionali di impedire che patrimoni riconducibili a soggetti sottoposti a sanzioni continuino a circolare attraverso complesse strutture societarie. Tra le rivelazioni contenute negli archivi figura anche un episodio che riguarda Donald Trump. Secondo il Financial Times, Deutsche Bank avrebbe accidentalmente divulgato documentazione fiscale riservata relativa all’allora presidente degli Stati Uniti durante il suo primo mandato presidenziale. La vicenda, secondo i documenti, sarebbe stata gestita internamente senza che l’episodio venisse reso pubblico all’epoca.

Il caso dimostra quanto le informazioni custodite dalle grandi banche internazionali possano avere una rilevanza che va ben oltre la normale attività finanziaria, coinvolgendo personalità politiche, imprenditori e protagonisti della scena economica mondiale. Le nuove rivelazioni arrivano in un momento nel quale Deutsche Bank ha cercato di ricostruire la propria reputazione dopo una lunga stagione di controversie, sanzioni e problemi legati ai sistemi di controllo interno. La banca ha dichiarato che le vicende riportate dai media riguardano fatti risalenti a molti anni fa, in alcuni casi anche a due decenni. L’istituto sostiene inoltre di aver realizzato una profonda trasformazione sotto la guida dell’amministratore delegato Christian Sewing, in carica dal 2018.

Secondo la dichiarazione ufficiale pubblicata il 17 novembre 2026, tra il 2019 e il 2025 Deutsche Bank avrebbe investito circa 7 miliardi di euro nel rafforzamento dei sistemi di controllo, nella gestione dei rischi e nelle infrastrutture tecnologiche. La banca sottolinea anche di aver recuperato solidità economica e redditività, registrando risultati finanziari record nel 2025. Resta tuttavia il peso delle nuove rivelazioni e delle domande che esse pongono sulla gestione delle attività passate.

Al di là delle singole operazioni, il caso Deutsche Bank riporta al centro del dibattito internazionale una questione fondamentale: la trasparenza del sistema finanziario globale. Le grandi banche gestiscono ogni giorno flussi di denaro che attraversano continenti, giurisdizioni fiscali e sistemi economici differenti. Dispongono di informazioni privilegiate, strumenti tecnologici sofisticati e rapporti diretti con alcune delle persone più ricche e influenti del pianeta. In questo scenario, i sistemi di controllo non possono essere considerati un semplice adempimento burocratico. Rappresentano una garanzia per l’intero sistema economico.

Quando emergono dubbi sulla loro efficacia, non viene messa in discussione soltanto la reputazione di una banca, ma la fiducia dei cittadini, degli investitori e delle istituzioni nella capacità del sistema finanziario di operare nel rispetto delle regole. La fuga di oltre 15 milioni di documenti interni di Deutsche Bank potrebbe quindi rappresentare molto più di uno scandalo aziendale. Potrebbe diventare un caso emblematico per comprendere quanto siano vulnerabili i meccanismi di controllo delle grandi istituzioni finanziarie e quanto sia difficile conciliare la ricerca del profitto con la responsabilità verso la società.

La domanda che emerge dall’inchiesta è semplice, ma fondamentale: quando il denaro, il potere e gli interessi commerciali entrano in conflitto con le regole, chi garantisce che queste ultime vengano rispettate? È una domanda alla quale non può rispondere soltanto Deutsche Bank. Riguarda l’intero sistema finanziario internazionale e chi ha il compito di vigilare sul suo funzionamento. Perché la fiducia nel sistema bancario non si misura soltanto dagli utili di bilancio, ma soprattutto dalla capacità di garantire trasparenza, legalità e responsabilità nella gestione del denaro.