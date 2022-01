Acerbo (PRC-SE): Maddalena ottima proposta al contrario di Berlusconi, Draghi e Amato

- Advertisement -

AgenPress. Quella di Paolo Maddalena è un’ottima proposta che come Rifondazione Comunista non possiamo che apprezzare non solo perché tra proponenti ci sono anche parlamentari che ci rappresentano e collaborano con noi.

Maddalena è un giurista che da anni condivide con noi la critica del neoliberismo, delle privatizzazioni e della precarizzazione del lavoro. E’ un giurista democratico che crede fermamente nei principi costituzionali, impegnato in tutte le campagne per la difesa della Costituzione, del pubblico, dei diritti.

Un candidato che al contrario di Berlusconi e Draghi risponde al principale requisito per un Presidente della Repubblica: essere il garante della Costituzione. Il problema è che abbiamo in parlamento l’arco incostituzionale dei partiti che la Costituzione negli ultimi trenta anni l’hanno smontata e non a caso vengono fuori le autocandidature di Berlusconi e Draghi.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea