Afghanistan. 825 mld di dollari spesi dagli Stati Uniti. Hotel da 85 mnl, 249 mln per una strada incompleta

- Advertisement -

- Advertisement - AgenPress – Mezzo miliardo di dollari di aerei che hanno volato per circa un anno. Un enorme hotel da 85 milioni di dollari che non ha mai aperto e giace in rovina. Uniformi mimetiche per l’ esercito afghano il cui modello di fantasia costerebbe 28 milioni di dollari in più. Una struttura sanitaria classificata come situata nel Mar Mediterraneo.

Questi fanno parte di un catalogo di denunce “rifiuti, frodi e abusi” fatte contro gli sforzi di ricostruzione degli Stati Uniti in Afghanistan – uno sforzo per un totale di 145 miliardi di dollari in 20 anni – fatti dallo stesso ispettore generale degli Stati Uniti nella guerra. Ma gli audit approfonditi che dettagliano questi risultati sono stati, per la maggior parte, messi offline su richiesta del Dipartimento di Stato, citando problemi di sicurezza.

Il costo totale della guerra, secondo il Pentagono, è stato di 825 miliardi di dollari, una stima di basso livello: persino il presidente Joe Biden ha citato una stima che metteva l’importo oltre il doppio di quello, più di 2 trilioni di dollari, una cifra che tiene conto costi a lungo termine come l’assistenza ai veterani. Gli interessi sul debito ammontano già a centinaia di miliardi.

Lo sforzo di ricostruzione da 145 miliardi di dollari non è stato supervisionato, portando il Congresso a istituire l’ Ispettore generale speciale per la ricostruzione afgana (SIGAR) nel 2008. SIGAR ha pubblicato rapporti trimestrali che all’epoca hanno ricevuto meno attenzione di quanto fosse commisurato alle spese affrontate, hanno affermato i critici, e talvolta il Pentagono ha negato loro le informazioni di cui avevano bisogno, specialmente quando si trattava di valutare la sicurezza nel paese.

1) La centrale elettrica di Tarakhil è stata commissionata nel 2007 come generatore di riserva per la capitale, costata 335 milioni di dollari per la costruzione e aveva un costo annuo stimato del carburante di 245 milioni di dollari.

2) Una flotta di aerei cargo da mezzo miliardo di dollari che ha volato per un anno

3) Il quartier generale dei Marines da 36 milioni di dollari nel deserto, non è mai stato utilizzato e sembra che sia stato successivamente spogliato dagli afgani, che non sembravano nemmeno usarlo.

4) 28 milioni di dollari per acquistare le divise

5) 1,5 milioni di dollari al giorno per combattere la produzione di oppio

6) 249 milioni per una strada incompleta di 233 chilometri nel nord, tra le città di Qeysar e Laman, ma solo il 15% della strada è stata costruita.

7) Hotel da 85 milioni di dollari che non ha mai aperto

8) Il Pentagono ha creato la Task Force for Business and Stability Operations (TFBSO) espansa dall’Iraq per includere l’Afghanistan nel 2009, per le cui operazioni in Afghanistan il Congresso ha stanziato 823 milioni di dollari.

9) Un rapporto del 2015 sul finanziamento delle strutture sanitarie in Afghanistan da parte dell’USAID affermava che oltre un terzo dei 510 progetti per i quali erano state fornite le coordinate, non esisteva in quei luoghi. Tredici erano “non situati in Afghanistan, con uno situato nel Mar Mediterraneo”. Trenta “si trovavano in una provincia diversa da quella riportata dall’USAID”.

10) Almeno 19 miliardi di dollari persi a causa di “sprechi, frodi, abusi”