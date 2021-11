Afghanistan. A lasciare Kabul persone istruite, soprattutto donne. E i talebani si arrabbiano

- Advertisement -

Agenpress – Il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid ha detto in una conferenza stampa che mentre i cittadini stranieri potrebbero continuare a viaggiare verso l’aeroporto, le enormi folle di afghani che si sono radunate lì negli ultimi giorni dovrebbero tornare a casa e non subire rappresaglie da parte dei nuovi governanti del Paese.

“Gli afghani che se ne vanno, non lo permetteremo e non ne siamo nemmeno felici”, ha detto Mujahid.

I medici e gli accademici dell’Afghanistan “non dovrebbero lasciare questo Paese, dovrebbero lavorare nelle proprie aree di specializzazione”, ha aggiunto Mujahid. “Non dovrebbero andare in altri paesi, in quei paesi occidentali”.

Molti di coloro che sono fuggiti dal paese da quando i talebani hanno preso il potere sono persone istruite, soprattutto donne. L’ultima volta che i talebani hanno governato, alle donne è stato vietato il lavoro e il divieto di frequentare scuole e università.

Mujahid ha anche assicurato che le ambasciate straniere e le agenzie umanitarie rimarranno aperte.

Ma gli esperti rimangono dubbiosi su tali promesse tra le segnalazioni di violazioni dei diritti umani e le preoccupazioni che la situazione si deteriorerà ulteriormente una volta che la maggior parte della comunità internazionale lascerà il paese.

I leader del G7 si sono incontrati martedì nel primo forum internazionale di questo tipo da quando i talebani hanno rovesciato il governo afghano sostenuto a livello internazionale più di una settimana fa.

Hanno chiesto ai talebani di garantire un passaggio sicuro a tutti coloro che desiderano lasciare l’Afghanistan dopo il 31 agosto, ha detto martedì il primo ministro britannico Boris Johnson, descrivendo questa come la “condizione numero uno” del G7 per i talebani.

“La condizione numero uno che stiamo ponendo come G7 è che devono garantire fino al 31 agosto e oltre – un passaggio sicuro per coloro che vogliono uscire”, ha detto Johnson dopo la riunione virtuale del G7. capi.