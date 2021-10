Afghanistan. Alle donne è vietato insegnare o frequentare l’Università di Kabul

- Advertisement -

AgenPress – Le donne non potranno più frequentare le lezioni o lavorare all’Università di Kabul “finché non verrà creato un ambiente islamico. Finché non sarà fornito a tutti un vero ambiente islamico, alle donne non sarà permesso di frequentare le università o lavorare. Prima l’Islam”.

Lo ha detto il nuovo cancelliere della scuola nominato dai taleban, Mohammad Ashraf Ghairat sul suo account Twitter ufficiale.

Ghairat ha twittato in Pashto che l’università stava lavorando ad un piano per accogliere l’insegnamento alle studentesse, ma non ha detto quando questo piano sarebbe stato completato.

“A causa della carenza di docenti, stiamo lavorando a un piano per consentire ai docenti di insegnare alle studentesse da dietro una tenda in classe. In questo modo si creerebbe un ambiente islamico per consentire alle studentesse di ricevere un’istruzione”, ha affermato. ha scritto su Twitter.

La sua nomina a cancelliere dell’Università di Kabul da parte dei talebani è stata accolta con una tempesta di critiche per la sua mancanza di credenziali. Ghairat ha contrastato queste valutazioni su Twitter, affermando di considerarsi “pienamente qualificato per ricoprire questa sedia”.