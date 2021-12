Afghanistan. Attacco suicida all’aeroporto di Kabul. 11 morti e diversi feriti. Spari contro l’aereo italiano C-130

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario stampa del Pentagono, John Kirby, ha confermato che c’è stata un’esplosione fuori dall’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul.

L’esplosione sarebbe avvenuta presso uno dei cancelli di ingresso all’aeroporto di Kabul (l’Abbey Gate), ha confermato il portavoce del Pentagono John Kirby su Twitter, ed è stata seguita da colpi d’arma da fuoco. Il presidente Biden è stato informato sull’esplosione.

Secondo diversi siti d’informazione afghani, citati da Al Arabiya, l’attentato avrebbe provocato almeno 11 morti e molti feriti.

Spari contro un aereo italiano con giornalisti e 98 civili a bordo in volo dall’Afghanistan dopo il decollo da Kabul. Lo racconta in diretta da Sky la giornalista sul C-130 della nostra Aeronautica militare. “I talebani hanno tentato di colpirlo con mitragliatrici pesanti – ha detto – la pilota ha reagito prontamente e ha attuato le manovre per evitare di essere colpiti a pochi minuti dal decollo dall’aeroporto di Kabul. Attimi di panico a bordo, ormai a 4mila piedi dal suolo, per le manovre diversive”.

L’aereo è stato fatto segno di “colpi di mitragliatrice pesante, pochi minuti dopo il decollo” e “la pilota ha attuato manovre diversive”. Il mezzo era stipato, con molte persone sistemate a terra per cercare di portare via più gente possibile, quindi tutto è avvenuto “in condizioni complicate”, ha aggiunto la giornalista.

Il pilota, un ufficiale donna dell’Aeronautica italiana, è stata rapida oltre che mantenere sangue freddo nell’effettuare una manovra di emergenza che ha messo in sicurezza il C130J in volo, allontanandolo dalla traiettoria dei proiettili. Il C130J ha quindi proseguito sulla rotta prevista che l’ha portato alla base aerea di Al Salem, in Kuwait, da dove poi le persone a bordo proseguiranno per l’Italia con KC767. In tutti questi giorni di evacuazione con ponte aereo italiano o di altre nazioni dall’Afghanistan è il primo episodio del genere di cui si ha notizia. A testimonianza di una tensione sempre più marcata nell’area dello scalo.

Secondo quanto riferito dalla giornalista di Skytg24 Simona Vasta, che era a bordo, “ci sono stati attimi di panico”. L’aereo, ha detto, è stato fatto segno di “colpi di mitragliatrice pesante, pochi minuti dopo il decollo” e “la pilota ha attuato manovre diversive”. L’aereo era stipato, con molte persone sistemate a terra per cercare di portare via più gente possibile, quindi tutto è avvenuto “in condizioni complicate”, ha aggiunto la giornalista. “Ci sono stati attimi di panico soprattutto tra i civili afgani: all’inizio abbiamo pensato a vuoti d’aria poi abbiamo saputo”.