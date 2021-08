Afghanistan. Attivista. Ritiro Stati Uniti legittima la violenza e gli abusi dei talebani come “accettabili”

- Advertisement -

AgenPress – Ritirandosi frettolosamente dall’Afghanistan, gli Stati Uniti stanno dando un chiaro esempio al mondo: la violenza e gli abusi dei talebani sono accettabili, ha affermato l’attivista per i diritti umani afghano Pashtana Durrani.

“Quando il tuo presidente dice ‘non dimenticheremo e non perdoneremo’, è esattamente quello che ha fatto. Ha perdonato i talebani. Ha dimenticato quello che hanno fatto. Se ne sta andando e non c’è stata caccia”, ha detto Durrani alla CNN.

Gli Stati Uniti “stanno dando l’esempio del fatto che ogni tanto quando combatti una guerra santa e recluti persone e uccidi persone in attentati suicidi, dopo due decenni, sei accettabile”.

Durrani ha anche offerto una visione alternativa: quella in cui gli Stati Uniti non sono riusciti a offrire protezione a donne come lei nonostante i valori che evangelizzano in tutto il mondo, e invece le “tribù” molto criticate dei suoi paesi stanno offrendo la sua alleanza e sostegno.

“Gli Stati Uniti sono venuti per il proprio vantaggio e per la propria guerra, ma è stata solo combattuta sul nostro terreno”, ha detto Durrani. “Il tuo presidente ha detto che siamo un paese che sta avendo piccole discussioni sulle nostre tribù. Sono le tribù che mi stanno proteggendo in questo momento. Sono le diverse etnie che mi stanno proteggendo. Sono i diversi alleati che ho costruito nel corso degli anni , che sono qui che sono disposti a proteggermi.”