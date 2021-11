Afghanistan, Bonfrisco (Lega), sacrificio nostro contingente non sia vano, serve impegno Ue

- Advertisement -

AgenPress. “L’Italia impegnata in Afghanistan era il secondo contingente dopo quello statunitense. Un impegno profuso con il coraggio e la competenza che contraddistingue il tricolore nel Mondo al servizio degli altri, ma per cui abbiamo pagato conseguenze terribili in termini di perdite e di feriti, oltre a un investimento di 9 miliardi di euro. Tutto questo per riconsegnare il Paese ai Talebani? Per affidare l’Afghanistan all’influenza di Pakistan, Russia, Cina e Turchia?

Le conseguenze per l’Europa sono chiare in termini di flussi migratori incontrollabili e dei pericoli del terrorismo internazionale. Noi europei siamo uniti dall’indissolubile destino di mostrare che il sacrificio dei nostri giovani non è stato vano. Per farlo dobbiamo evitare gli errori commessi nella crisi siriana e le disattenzioni alla crisi del Mediterraneo, dove l’Italia paga il prezzo più alto e non sente mai la solidarietà dell’Unione europea.

- Advertisement -

È necessario pertanto garantire in Afghanistan corridoi umanitari organizzati dall’Ue per tutte le bambine e bambini, tutte le donne e le ragazze, chi ha collaborato con i nostri militari per l’affermazione della pace e chi ha bisogno del nostro aiuto per il rispetto dei propri diritti. Siamo fuggiti dall’Afghanistan ma non fuggiremo al giudizio delle generazioni future alle quali rischiamo di non saper garantire pace, sicurezza e libertà come è stato garantito a noi dai padri fondatori dell’Europa.”

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri, della delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della Nato e della sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa, oggi nella commissione Affari Esteri del Parlamento europeo, riunita in seduta straordinaria.