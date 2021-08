Afghanistan. Camera Usa, McCarthy: “ci sarà un giorno della resa dei conti” per le azioni di Biden

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Ci sarà il giorno della resa dei conti. Abbiamo diritti costituzionali. In questo momento, nei prossimi cinque giorni, la responsabilità di tutti dovrebbe concentrarsi solo sul far uscire gli americani. È su questo che dovremmo concentrarci. Quando quel giorno passa, possiamo assumere qualsiasi cosa per ritenerci responsabili delle azioni che sono state intraprese, delle vite che sono state date, delle decisioni sbagliate che hanno messo in pericolo gli americani e della decisione di lasciare gli americani indietro”.

Così il Repubblicano Kevin McCarthy affermando che “ci sarà un giorno della resa dei conti” per il presidente Biden come risultato della sua gestione del deterioramento della situazione in Afghanistan, mentre nella conferenza repubblicana crescono gli appelli affinché Biden si dimetta o addirittura venga messo sotto accusa per le sue azioni.

Ma McCarthy ha detto che l’obiettivo ora deve essere quello di portare gli americani e le truppe fuori dalla regione.

“Guarda, sono estremamente frustrato con questo presidente”, ha detto McCarthy, mentre crescono gli appelli all’interno della conferenza repubblicana affinché Biden si dimetta e sia persino messo sotto accusa.

McCarthy non era chiaro sulla sua posizione personale sul fatto che le truppe dovessero rimanere in Afghanistan o meno. A un certo punto ha detto che tutte le truppe devono essere evacuate dall’Afghanistan, mentre in seguito ha detto ai giornalisti che sarebbe stato disponibile a inviare più truppe per aiutare con le evacuazioni e persino per mantenere una base più permanente lì.

“Avrei controllato e mantenuto la base dell’aeronautica di Bagram”, ha detto McCarthy, riferendosi a una base aerea separata che attualmente non viene utilizzata per far uscire le persone dall’Afghanistan perché l’esercito e il Dipartimento di Stato hanno stabilito che era troppo lontana dall’aeroporto di Kabul .

Sull’invio di più truppe in Afghanistan, McCarthy ha detto: “se l’esercito dice che li rende più sicuri, sì, lo farei”.

“L’unico modo in cui vogliamo che le truppe essere lì, è assicurarsi che gli americani tornino sani e salvi e che le truppe siano al sicuro”.

McCarthy ha ripetutamente attaccato l’amministrazione Biden per aver negoziato con i talebani. Quando gli è stato presentato il fatto che anche l’ex presidente Trump ha negoziato con i talebani, McCarthy ha detto: “Anche Trump aveva delle condizioni. E ha confermato le condizioni. Trump non ha mai dato i nomi degli americani ai talebani».