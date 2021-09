Afghanistan, Ceccardi (Lega) ricorda messaggio Fallaci a Parlamento Europeo

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Ci vuole la passione. La forza della passione. E se questa non la tirate fuori, non la tiriamo fuori, io vi dico che verrete sconfitti. Che verremo sconfitti. Vi dico che torneremo alle tende del deserto, che finiremo come pozzi senz’ acqua. Wake up, then! Sveglia, wake up”.

Alla vigilia dell’anniversario della scomparsa di Oriana Fallaci, l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi ha scelto di leggere il passo conclusivo de “La rabbia e l’orgoglio”, durante la plenaria a Strasburgo, mentre all’ordine del giorno era la situazione in Afghanistan.

Per l’intera durata del suo intervento, Ceccardi ha reso omaggio alla scrittrice e giornalista fiorentina. “Il messaggio di Oriana Fallaci -commenta l’eurodeputata- era e resta di un’attualità profetica.

E’ vero: l’Occidente deve ritrovare la Rabbia verso i propri nemici e l’Orgoglio per i propri valori. Nelle parole di Oriana Fallaci noi vediamo ancora oggi la chiamata ad una presa di coscienza da parte dell’Occidente: per questo ho ritenuto giusto rendere omaggio alla memoria di questa grande giornalista, come donna e come cittadina toscana. Chi parla di dialogo con i terroristi o con i tagliagole talebani, dovrebbe leggere e studiare i suoi libri.”