Afghanistan. Centinaia di bambini tolti dalle strade riceveranno una formazione professionale

AgenPress – Centinaia di bambini lavoratori sono stati tolti dalle strade e portati nei campi di addestramento dal Ministero dei Lavori Pubblici in collaborazione con alcune organizzazioni internazionali nella provincia occidentale di Herat.

I bambini riceveranno una formazione nei mestieri e potranno continuare la loro istruzione generale.

Il programma dovrebbe includere almeno 1.550 bambini.

“Ogni bambino riceve 79 dollari al mese, che manterranno una famiglia, questi bambini non saranno più in strada”, ha detto Ahmad Sabit, capo ad interim del dipartimento provinciale dei lavori pubblici.

Il primo round del programma accoglierà 550 bambini.

Ciò accade perché l’Afghanistan è stato recentemente riconosciuto come il peggior paese al mondo per i bambini, poiché il paese sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti con un’economia fragile.

In precedenza, Save the Children ha riferito che una famiglia su cinque è stata costretta a mandare i propri figli a lavorare a causa della grave povertà.

“Sono felice che il governo sia venuto e ci abbia portato a ricevere un’istruzione. Ci aiutano a studiare”, ha detto Mohammad Daud, un bambino lavoratore.

“Lavoro come lucidatore di scarpe per guadagnare un po’ di soldi per portare cibo alla famiglia”, ha detto Masoud, un bambino lavoratore.

Le famiglie dei bambini riceveranno mensilità per permettere ai loro figli di frequentare le scuole.

“Circa 1600 bambini saranno coinvolti nel processo. Il processo durerà sei mesi. Saranno formati per essere in grado di lavorare in modo indipendente”, ha affermato Mohammad Asif Folad, rappresentante dell’organizzazione tedesca di aiuto a Herat.

Non ci sono informazioni sul numero esatto di bambini impegnati in travaglio a Herat. Tuttavia, migliaia di famiglie sono state sfollate da varie province ad Herat e attualmente versano in gravi condizioni economiche e quindi sono costrette a mandare i propri figli a lavorare.