Afghanistan. Di Maio, improbabile riconoscimento governo Talebani. Ipotesi ambasciata italiana a Doha

AgenPress – “In queste ore insieme ai nostri partner ci stiamo confrontando sul luogo dove ricollocare le ambasciate. A Kabul al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per riaprirle, per questo motivo prende sempre più consistenza l’idea di ricollocarle, in maniera temporanea, a Doha. Ovviamente sarà una decisione da prendere insieme ai nostri principali partner, ne discuterò domani con le autorità qatarine in occasione della mia visita a Doha”. Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio durante la sua a missione in Uzbekistan.

Da Palazzo Chigi si specifica che “la notizia circolata su twitter di una prossima apertura della Ambasciata d’Italia a Kabul è priva di fondamento”.

“Il riconoscimento del governo talebano è molto improbabile. Non credo che ci sia”, dice ancora Di Maio.

“Ci sono tanti interrogativi, in alcune province assistiamo al degenerare della situazione contro le donne ma anche all’uccisione di figure famose nel Paese come un comico e un musicista. La linea del governo italiano è costruire un G20 straordinario anche per evitare corse in avanti nei confronti del governo afghano”.