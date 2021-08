Afghanistan. Di Maio, “nostro piano è trasferire in Italia 2500 afghani che hanno collaborato con noi””

- Advertisement -

AgenPress – “Con gli ultimi voli atterrati a Roma sono già arrivati, in Italia più di 500 afghani, tra ex collaboratori e famiglie. Il nostro piano è trasferire in Italia circa 2500 afghani che hanno collaborato negli anni con le Istituzioni italiane”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al G7 esteri.

“Negli ultimi giorni abbiamo evacuato la maggior parte dei nostri connazionali – ha proseguito il ministro – e parte del personale locale dell’Ambasciata, insieme ad alcuni membri del personale locale della Delegazione Ue a Kabul e dell’Ufficio Nato. È fondamentale ribadire l’appello per un accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli delle organizzazioni internazionali al Paese. La comunità internazionale deve continuare a fornire un’assistenza salvavita fondamentale alla popolazione afghana”.