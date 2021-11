Afghanistan. Donna afghana partorisce un bambino a bordo di un aereo da evacuazione Usa

- Advertisement -

AgenPress – Una madre afgana ha partorito una bambina subito dopo essere atterrata alla base aerea di Ramstein in Germania sabato a bordo di un volo di evacuazione militare degli Stati Uniti, ha detto l’aeronautica americana sui suoi social media.

In un thread di Twitter domenica, il comando della mobilità aerea degli Stati Uniti ha affermato che la donna è entrata in travaglio a bordo di un aereo da trasporto C-17 durante la seconda tappa del suo viaggio in fuga dalla conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani. Il volo era da una base di sosta in Medio Oriente alla grande base aerea americana in Germania.

L’aeronautica americana ha affermato che la madre ha iniziato ad avere complicazioni mentre l’aereo era alla sua altitudine di volo, in genere sopra i 28.000 piedi (8.534 metri), a causa della bassa pressione dell’aria nell’aereo.

“Il comandante dell’aereo ha deciso di scendere in quota per aumentare la pressione dell’aria nell’aereo, il che ha contribuito a stabilizzare e salvare la vita della madre”, si legge nel tweet, inviato dall’account ufficiale dell’US Air Mobility Command.

Una volta che l’aereo è atterrato alla base di Ramstein, il personale dell’86° gruppo medico dell’Air Force ha assistito alla consegna del bambino nella stiva del C-17, si legge nel tweet. Madre e bambino sono stati poi trasportati in una vicina struttura medica dove sono in buone condizioni.