Afghanistan. Fucili, Humvee e milioni di munizioni: i talebani celebrano il loro nuovo arsenale americano

Non è chiaro esattamente quanti equipaggiamenti siano caduti nelle mani dei talebani durante il crollo dell’esercito afghano , ed è improbabile che gli Stati Uniti ottengano una risposta perfetta e precisa a questa domanda perché non ci sono più truppe e servizi segreti statunitensi in tutto il paese.

“Non c’è alcuna responsabilità esatta su ciò che è rimasto”, ha detto un funzionario.

L’amministrazione Biden ha dovuto affrontare un’ondata di critiche per non aver anticipato la rapida conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani e per il caos che si sta sviluppando all’aeroporto di Kabul mentre migliaia di persone tentano di fuggire dal paese.

Le operazioni di evacuazione rimangono l’obiettivo principale dell’amministrazione, ma anche i funzionari del Pentagono e del Dipartimento di Stato stanno iniziando a fare il punto sulle armi americane che sono cadute nelle mani dei talebani, uno sforzo che le fonti dicono alla CNN richiederà probabilmente settimane o mesi a causa del grande volume. di armi fornite alle forze afgane negli ultimi due decenni.

Nel frattempo, fotografie e video che mostrano combattenti talebani che trasportano carabine M4 e fucili M16 forniti dagli Stati Uniti stanno alimentando domande su quanta potenza di fuoco americana il gruppo militante ha ora a sua disposizione dopo aver conquistato le basi militari in tutto l’Afghanistan.

Mentre i funzionari statunitensi sottolineano che è troppo presto per fornire dettagli su armi e veicoli specifici ora sotto il controllo dei talebani, i funzionari del Pentagono hanno già espresso preoccupazione.

“Quando si tratta di attrezzature fornite dagli Stati Uniti che sono ancora in Afghanistan e potrebbero non essere nelle mani dell’ANSF [Afghan National Security Force], ci sono diverse opzioni che abbiamo a nostra disposizione per cercare di affrontare questo insieme di problemi”, ha detto giovedì il portavoce del Pentagono John Kirby.

“Ovviamente non vogliamo vedere le nostre attrezzature nelle mani di coloro che agirebbero contro il nostro interesse o l’interesse del popolo afghano e aumenterebbero la violenza e l’insicurezza all’interno dell’Afghanistan”, ha aggiunto.

Al momento, non ci sono piani per gli Stati Uniti di intraprendere alcuna azione per distruggere le armi usando attacchi aerei o altri mezzi, a meno che qualcosa non rappresenti una minaccia diretta per le truppe americane all’aeroporto.

La distruzione e la rimozione delle attrezzature statunitensi in Afghanistan sono iniziate poco dopo che l’amministrazione Trump ha firmato l’accordo di Doha nel febbraio 2020 e l’esercito ha iniziato a ridurre la sua impronta da 8.500 soldati a 2.500. Ma è iniziato, a un ritmo più lento, anche prima, quando nel 2018 i livelli delle forze statunitensi sono scesi sotto i 14.000.