Afghanistan. Fuga di cervelli. Fuggono “Banksy” di Kabul e il giornalista televisivo Bilal Sarwary

AgenPress – Il giornalista afghano Bilal Sarwary ha detto alla BBC che l’aereo in cui è stato evacuato trasportava anche una popolare presentatrice televisiva e “Banksy dell’Afghanistan – un artista che stava dipingendo molti messaggi potenti, dalla lotta alla corruzione alla pace, per le strade di Kabul”.

Fa parte della cosiddetta “fuga di cervelli” dell’Afghanistan, riferendosi alla partenza improvvisa di molti afgani istruiti e professionali.

“L’Afghanistan è un paese in cui le persone istruite non crescono sugli alberi”, ha detto Sarwary alla BBC World News TV. “Questi sono stati i 20 anni di massicci investimenti internazionali e di un impegno da parte degli afghani, e ora tutto è andato in malora”.

Sarwary ha detto che il viaggio verso l’aeroporto di Kabul con sua moglie, la figlia piccola e i genitori anziani è stato “il viaggio più doloroso” mentre superavano i checkpoint talebani.

“Sono il fortunato, e sono molto grato, perché migliaia di afgani, compresi i nostri amici, si nascondono ancora. Hanno paura di fare il viaggio verso l’aeroporto, oltre i talebani”.

Ora a Doha, ha detto che dover lasciare l’Afghanistan è “incredibilmente straziante”.

“Questa è una città che chiamo casa, una città che ho amato, e la conoscevo centimetro per centimetro, ma improvvisamente nessun posto era al sicuro”.