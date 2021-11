Afghanistan. Gli afgani aspettano di sapere sotto quale regime vivranno. Come negli anni 90?

- Advertisement -

AgenPress – I talebani hanno ripreso il controllo dell’Afghanistan quasi due decenni dopo essere stati cacciati dalla sua capitale dalle truppe statunitensi.

I militanti sono entrati nel palazzo presidenziale a Kabul poche ore dopo che l’ex presidente Ashraf Ghani era fuggito dal paese il 15 agosto. Nella settimana precedente, molte delle principali città dell’Afghanistan sono cadute sotto il gruppo dei ribelli con poca o nessuna resistenza.



La rinascita dei talebani coincide con il ritiro delle truppe statunitensi, annunciato per la prima volta ad aprile dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ma la rapida caduta delle forze nazionali e del governo afghano è stata uno shock per Biden e per i membri più anziani della sua amministrazione.

Il giorno dopo la presa del potere da parte dei talebani, centinaia di persone si sono riversate sulla pista dell’aeroporto internazionale di Kabul, alla disperata ricerca di una via d’uscita dall’Afghanistan. Alcuni sono riusciti a evacuare la città; altri continuano a provare.

Gli afgani ora attendono rapporti sul tipo di regime sotto cui vivranno. Se il governo talebano fosse qualcosa di simile a quello degli anni ’90, significherebbe un deterioramento delle libertà civili, in particolare per le donne e le ragazze le cui libertà sono cresciute sotto il governo civile.