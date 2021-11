Afghanistan. I talebani a pochi chilometri da Kabul. Ghani, mobilitare di nuovo le forze armate

- Advertisement -

AgenPress – I talebani afghani nelle ultime ore hanno rafforzato la loro stretta territoriale intorno a Kabul. I rifugiati dell’inesorabile offensiva degli insorti hanno inondato la capitale e i marines statunitensi sono tornati per supervisionare le evacuazioni di emergenza. Afghanistan: “Consultazioni rapide” sono in corso per porre fine alla guerra in Afghanistan: lo ha detto il presidente del Paese, Ashraf Ghani.

“Non lascerò che la guerra imposta al popolo causi la morte di altre persone innocenti, la scomparsa delle conquiste degli ultimi 20 anni, la distruzione di strutture pubbliche e la continuazione dell’instabilità”.

Sono in corso “consultazioni” per trovare rapidamente una soluzione politica che garantisca “pace e stabilità” in Afghanistan, ha affermato oggi Ghani durante un discorso televisivo alla nazione. “Ho avviato consultazioni”, che “procedono rapidamente”, all’interno del governo, con leader politici, partner internazionali, per trovare “una soluzione politica che garantisca pace e stabilità al popolo afghano”.

La “rimobilitazione” delle forze armate afgane è una “priorità assoluta”, ha detto ancora. “Nella situazione attuale, la rimobilitazione delle nostre forze di sicurezza e di difesa è la nostra massima priorità e seri passi vengono presi in questo senso”.