Afghanistan. Isis rivendica attentato al palazzo presidenziale di Kabul

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – L’Isis ha rivendicato il lancio di razzi di questa mattina nei pressi del palazzo presidenziale di Kabul dove il presidente afgano Ashraf Ghani parlava in diretta in occasione di Eid el Adha, la festa musulmana del Sacrificio. “I soldati del califfato hanno preso di mira il palazzo presidenziale… e la Zona Verde di Kabul con sette razzi Katyusha”, si legge in un comunicato diffuso su Telegram.

L’attacco dell’Isis arriva mentre i talebani stanno lanciando una serie di offensive in concomitanza con il ritiro delle truppe straniere dal Paese . Sebbene ideologicamente diverso, lo Stato islamico è stato accusato in passato da funzionari afghani di agire come rappresentante di fatto dei talebani, in particolare negli attacchi contro i dipendenti del governo. Il palazzo presidenziale era stato attaccato anche l’anno scorso quando centinaia di persone si erano riunite per la cerimonia di insediamento del secondo mandato del presidente Ashraf Ghani. Anche in quell’ occasione l’Isis aveva aveva rivendicato l’attentato.