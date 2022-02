Afghanistan. La Croce Rossa internazionale pagherà gli stipendi di 10.000 operatori sanitari afgani

- Advertisement -

AgenPress – Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha affermato che attraverso l’Hospital Resilience Project (HRP), l’organizzazione sosterrà 28 ospedali regionali, provinciali e universitari, che include il pagamento degli stipendi di circa 10.000 operatori sanitari e le spese di gestione.

In un nuovo rapporto, il CICR ha affermato che l’accesso all’assistenza sanitaria rimane una delle principali preoccupazioni per un vasto numero di afghani poiché migliaia di strutture sanitarie sono state chiuse o non funzionano più.

“Ciò consente agli ospedali di acquistare carburante per far funzionare le loro ambulanze, garantire la continuità dell’alimentazione, fornire cibo ai loro pazienti, sottoporsi alla manutenzione necessaria e altro ancora. Include anche la fornitura di forniture mediche tanto necessarie per superare l’interruzione del trattamento dei pazienti”, afferma il rapporto.

Il personale sanitario di un ospedale da 100 posti letto di donne tossicodipendenti a Kabul ha affermato di non essere state pagate per 5 mesi e la maggior parte del personale ha abbandonato il lavoro.

“Non abbiamo ricevuto stipendi negli ultimi 5 mesi. Per questo motivo, il nostro personale si è dimesso e non si è più impegnato a continuare a lavorare”, ha affermato Shaistah, capo dell’ospedale.

“Stiamo cercando di trovare donatori e di riattivare i centri sanitari”, ha affermato Jawid Hazheer, portavoce del ministero della Salute.

Il rapporto del CICR ha aggiunto che il sostegno alle scuole per infermiere e agli ospedali universitari è essenziale per garantire il futuro di migliaia di operatrici sanitarie e il futuro del sistema sanitario per il popolo afghano.