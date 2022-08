Afghanistan. La scusa dei talebani per non riaprire le scuole alle ragazze. Problemi con il curriculum scolastico

- Advertisement -

AgenPress – Di fronte alle pressioni internazionali e nazionali sulla chiusura delle scuole femminili al di sopra del sesto anno, i funzionari del Ministero dell’Istruzione ora affermano che i problemi con il curriculum scolastico delle ragazze sono la causa del ritardo nella riapertura delle scuole femminili.

Il viceministro ha affermato che la decisione di chiudere le scuole femminili non è solo legata al ministero dell’Istruzione, ma è anche legata alla politica dell’Emirato islamico di aprire scuole femminili secondo i principi islamici.

“Alla luce del Corano e della Sunnah le scuole saranno riaperte. Dovrebbero dare tempo all’Emirato islamico, riapriranno”, ha affermato Saeed Ahmad Shahidkhail, vice del ministero.

Ha aggiunto che intendono includere gli studi di etica, credo, vita familiare, educazione dei bambini e allevamento nei programmi di studio per ragazze e che un giorno le scuole riapriranno per le studentesse libere da pressioni esterne e nel quadro della Sharia islamica.

Tuttavia, alcuni professori universitari non considerano il ritardo nella riapertura delle scuole femminili a beneficio dell’attuale governo.

“Non è nell’interesse del governo privare una generazione di istruzione. Chiediamo all’Emirato islamico di riaprire le scuole”, ha affermato Fardin Ayar, docente universitario.

“Privare le ragazze dell’istruzione ha conseguenze negative nella società”, ha detto Muhsina, un’insegnante di scuola, a TOLOnews.

Nel frattempo, i funzionari della Commissione indipendente per la riforma amministrativa e il servizio civile hanno annunciato in una conferenza stampa di aver firmato un memorandum d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per semplificare i processi di lavoro e lavoreranno su aree per migliorare i servizi al pubblico.

“Lavoreremo su qualsiasi dipartimento dell’istruzione che… richiede molto tempo, consuma molte risorse e rallenta i processi di lavoro”, ha affermato Baryali Ahmadi, un funzionario della commissione.

È passato quasi un anno da quando le scuole femminili sono rimaste chiuse e non è chiaro quando riapriranno poiché non è stata data una risposta chiara dai funzionari dell’attuale governo.