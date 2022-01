Afghanistan. L’Onu invierà 1,5 mld di dollari per aiutare la popolazione ad affrontare fame e freddo

- Advertisement -

AgenPress – Il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ha annunciato che, in base alle stime dell’Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), hanno finora raccolto 1,5 miliardi di dollari per far fronte alla crisi umanitaria in corso in Afghanistan.

“In varie parti del paese è in corso anche la fornitura di supporto per l’inverno, compresi contanti e articoli non alimentari”.

Dujarric durante il briefing quotidiano a New York martedì ha affermato che nelle ultime 24 ore forti nevicate e piogge hanno colpito una serie di aree, interrompendo i voli da e per l’aeroporto di Kabul. Ha detto che l’inverno sta rendendo la vita del popolo afghano più terribile.

“Nei prossimi giorni sono previste ulteriori nevicate e basse temperature”, ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric.

Nel frattempo, l’OCHA ha affermato che nel 2021 i donatori hanno fornito 1,5 miliardi di dollari per due appelli umanitari, inclusi 776 milioni di dollari dei 606 milioni di dollari richiesti per l’Appello lampo lanciato a settembre dal Segretario generale e 730 milioni di dollari degli 869 milioni di dollari richiesti nella risposta umanitaria.