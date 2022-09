Afghanistan. Missione Nazione Unite chiede la riapertura delle scuole oltre il sesto anno

- Advertisement -

AgenPress – Markus Potzel, vice capo della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), ha chiesto la riapertura della scuola femminile oltre il sesto anno.

Le scuole sono rimaste chiuse per le studentesse nelle classi 7-12.

“Non posso esprimere la mia sensazione di essere stato privato della scuola per oltre un anno. Quando penso che non posso andare a scuola mi fa male”, ha detto Fatima, una studentessa.

“Non vado a scuola da più di un anno. Ho dovuto affrontare molte sfide, ha influito sulla mia salute mentale e sul morale”, ha detto Sahar, uno studente.

Markus Potzel, vice rappresentante speciale dell’ONU, ha affermato che l’Afghanistan è l’unico Paese in cui le ragazze sono private dell’accesso a scuola.

“Occorre riaprire le scuole per le ragazze perché l’istruzione è importante per la società. Se le ragazze non hanno accesso alla scuola, non possono andare alle università”, ha detto.

“L’Afghanistan è l’unico Paese in cui le ragazze non hanno l’opportunità di frequentare le scuole superiori al sesto anno o al liceo. Chiediamo al governo afgano di dare questa opportunità alle ragazze”, ha detto Potzel.

La chiusura delle scuole femminili al di sopra del sesto anno ha suscitato forti reazioni da parte della comunità internazionale.

L’inviata speciale degli Stati Uniti per le donne ei diritti umani in Afghanistan, Rina Amiri, in un’intervista al Forum di Doha ha affermato che i “talebani” avevano promesso di riaprire le scuole femminili, ma questo “non è avvenuto”.

“Penso che sia stato davvero schiacciante, schiacciante per le ragazze dell’Afghanistan. Voglio dire, è stato così doloroso vedere queste ragazze piene di speranza con le loro, sai, uniformi, veli bianchi e abiti neri, che si preparavano per andare a scuola e venivano respinte “, ha detto. “E penso che abbia spezzato il cuore del mondo vedere che tutti sanno cosa hanno passato le donne afgane”.