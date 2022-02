Afghanistan. Non c’è lavoro, fa freddo, ogni giorno 3mila afgani attraversano il confine con l’Iran

- Advertisement -

AgenPress – Funzionari locali nelle province di Herat e Nimroz affermano che più di 3.000 persone vanno in Iran ogni giorno a causa della disoccupazione in Afghanistan.

Secondo i funzionari, questi numeri sono di persone che si recano legalmente in Iran da Herat e Nimroz per lavoro, non include quelle che attraversano illegalmente.

“Quelli che vanno in Iran legalmente sono dalle 2.000 alle 2.500 persone al giorno, e quelli che vengono in Afghanistan dall’Iran sono circa 1.000”, ha affermato Homayoun Hemmat, vice commissario del confine di Islam Qala.

“Legalmente abbiamo avuto da 500 a 1.000 persone su questo ponte mercoledì”, ha detto Mohammad Hashem Hanzala, il commissario di frontiera di Nimroz.

Nel frattempo, gli afgani diretti in Iran affermano di dover affrontare gravi problemi economici e di essere stati costretti a lasciare il Paese a causa della disoccupazione.

“Non ho un lavoro e sono diversi mesi che siamo disoccupati, andremo in Iran”, ha detto Farhad Sultani, residente a Herat.

“Non c’è lavoro qui in Afghanistan, fa freddo, andiamo a Teheran per trovare lavoro”, ha detto Sultan Mir, residente a Faryab.

Con l’aumento del numero di cittadini afgani che si recano in Iran, è aumentato anche il processo di espulsione dei rifugiati afgani dal Paese, tanto che più di duemila afgani provenienti dall’Iran attraversano ogni giorno la zona di confine di Islam Qala a Herat, affermano i funzionari .

“L’Emirato islamico dovrebbe affrontare i problemi delle persone e i loro desideri e creare un governo inclusivo, dovrebbe fornire opportunità di lavoro in modo che le persone possano essere salvate da questa miseria”, ha affermato Lutfullah, residente a Ghazni.

Secondo le statistiche, oltre al viaggio legale degli afghani in Iran, più di 3.000 persone vengono trasportate di contrabbando ogni giorno attraverso la provincia di Nimroz, prima in Pakistan e poi in Iran.

Questi richiedenti asilo raggiungono l’Iran con grandi difficoltà e minacce, ma la maggior parte di loro viene trattenuta lungo il percorso e torna in Afghanistan.