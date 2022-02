Afghanistan. Oltre 24 milioni di cittadini hanno un disperato bisogno di assistenza umanitaria

- Advertisement -

AgenPress – Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha affermato che oltre 24 milioni di afgani hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria.

“24,4 milioni di persone in Afghanistan hanno bisogno di assistenza umanitaria”, ha affermato il CICR su Twitter. “Si tratta di un aumento del 30% rispetto a un anno fa”.

Anche il CICR in una dichiarazione separata ha espresso preoccupazione per la chiusura di molti centri medici in Afghanistan.

“L’effetto della crisi bancaria e di liquidità si sta diffondendo in tutto il paese e si stanno facendo sentire enormi conseguenze sul sistema sanitario poiché diverse strutture non sono in grado di pagare gli stipendi o il carburante per far funzionare i loro generatori”, ha affermato il CICR. “Le ambulanze non possono operare; le scorte di cibo stanno finendo per i pazienti e mancano di medicine adeguate”.

Nel frattempo, i panifici che distribuiscono il pane ai poveri hanno affermato che il numero di persone che mendicano il pane è recentemente aumentato.

Decine di persone si sono radunate davanti a una panetteria a Kabul per ricevere un po’ di pane.

“Circa 1.200 famiglie vengono in questa panetteria. Ci sono alcune persone che ci aiutano a distribuirlo”, ha affermato Meer Dil, capo di una panetteria a Kabul.

Akram, che è padre di cinque figli, ha detto che ha cercato un lavoro per prendersi cura della sua famiglia, ma non è riuscito a trovare alcuna opportunità di lavoro e quindi è obbligato a mettersi in fila per il pane gratis e prenderlo casa per la famiglia.

“È tutta povertà. Certe sere ricevo del pane e altre no”

“Sono povera. Mio marito è disabile e ho cinque figli. Sono obbligata a stare qui dal tramonto all’alba per ricevere dei pani”, ha detto Nadi, che è venuta alla panetteria per ricevere il pane.

Quando l’Emirato islamico è salito al potere, i beni in riserva della Banca centrale dell’Afghanistan sono stati congelati, il che ha gravemente colpito la già debole economia dell’Afghanistan.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha precedentemente firmato un ordine esecutivo per dirigere $ 3,5 miliardi di attività afgane con sede nelle banche statunitensi per le esigenze umanitarie afghane. Un importo simile è stato riservato da Biden per risarcire potenzialmente le vittime dell’11 settembre.