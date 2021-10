Afghanistan. Portavoce talebani chiede 10 mld di dollari per aiutare i “poveri, i vulnerabili e gli sfollati”

- Advertisement -

AgenPress – “Chiediamo alla comunità internazionale di scongelare circa 10 miliardi di dollari in beni del popolo afghano e di riprendere i progetti di aiuto allo sviluppo decisi alla conferenza di Ginevra del 2020″.

Lo chiede il portavoce politico dei Talebani, Suhail Shaheen alla comunità internazionale un aiuto d’emergenza da un miliardo di dollari per aiutare i “poveri, i vulnerabili e gli sfollati” dell’Afghanistan. In un tweet, Shaheen ha detto che tale intervento d’urgenza non esaurirebbe gli interventi necessari contro la fame e la crisi umanitaria nel Paese.

- Advertisement -