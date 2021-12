Afghanistan. Portavoce talebani. La musica è vietata, è proibita dall’Islam

- Advertisement -

AgenPress – La musica sarà di nuovo vietata in Afghanistan. Lo annuncia il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. “La musica è proibita nell’Islam – ha detto al New York Times – ma speriamo di poter persuadere le persone a non fare queste cose, invece di fare pressioni”. Sotto il governo dei talebani negli anni ’90, ricorda la musica, televisione e cinema erano severamente vietati e infrangere le regole poteva metterti in guai seri.

Pur cercando di presentare un’immagine più tollerante del talebani, Mujahid – considerato da più parti il prossimo ministro dell’informazione e della cultura – nell’intervista con il New York Times conferma che la musica non sarà consentita in pubblico. Il portavoce dei talebani, nonostante la situazione tesa all’aeroporto di Kabul, si augura di poter avviare buone relazioni con la comunità internazionale e indica come possibili aree di cooperazione l’antiterrorismo, la lotta all’oppio e la riduzione dei rifugiato in occidente.