Afghanistan. Salvini replica a Conte, il dialogo con i terroristi talebani non lo concepisco

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Sull’Afghanistan “sono d’accordo con Letta, sottoscrivo quasi tutto il suo intervento. Non sono d’accordo con l’Avvocato Conte: io il dialogo con i terroristi islamici non lo concepisco per principio e non li legittimo”. Lo dice al meeting di Cl Matteo Salvini.

“Ho visto gli ambasciatori di Afganistan e Pakistan, parlo con chi rappresenta una istituzione. Non con chi dice che i diritti per la persona si basano sulla sharia. Io dialogo con chi riconosce la prevalenza del diritto della legge statale e della libertà sulla legge divina. La legge di ogni Stato deve prevalere sull’integralismo. Ecco, io con quelli non voglio dialogare”.