Afghanistan. Talebani sequestrano radio Kandahar e la rinominano “Voice of Sharia”

AgenPress – I Talebani hanno annunciato in un video di aver preso il controllo della principale stazione radio della città afghana Kandahar, ribattezzandola “Voice of Sharia” (Voce della Sharia, la legge islamica). Lo riporta Al Jazeera. Nel video, un combattente dichiara che tutti i dipendenti sono presenti e trasmetteranno notizie, analisi politiche e recitazioni del Corano. I Talebani hanno gestito stazioni radio mobili nel corso degli anni, ma non controllavano una stazione all’interno di una grande città da quando governavano il paese dal 1996 al 2001. A quel tempo, gli insorti gestivano una stazione chiamata Voice of Sharia a Kandahar, il luogo di nascita del gruppo armato.

I talebani conquistano anche Asadabad, la capitale della provincia di Kunar a 235 km a est di Kabul. Alcuni filmati pubblicati su Twitter mostrano persone che sventolano la bandiera dei talebani e camminano per le strade della città.