Afghanistan. Usa pronti a spostare l’ambasciata di Kabul

- Advertisement -

- Advertisement - AgenPress – Gli Stati Uniti stanno considerando di trasferire la propria ambasciata all’aeroporto di Kabul in mezzo al deterioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan, ha detto alla CNN un funzionario statunitense, una fonte diplomatica occidentale e un’altra fonte a conoscenza della situazione.

Gli Stati Uniti dovrebbero anche richiamare del personale dal loro avamposto diplomatico nella capitale afghana, hanno affermato fonti statunitensi e occidentali.

Il funzionario statunitense ha affermato che le opzioni vengono valutate in tempo reale, ma ha avvertito che la situazione rimane fluida. Hanno indicato che è probabile che le decisioni evolvano nei giorni e nelle settimane a venire, data la situazione in rapida evoluzione sul campo.

“C’è ovviamente un ritmo drammaticamente diverso nelle discussioni attualmente in corso. Ma ci sono molte azioni diverse che devono essere valutate in questo momento”, ha detto il funzionario statunitense.

La fonte diplomatica occidentale ha anche descritto il trasferimento in aeroporto come una delle possibilità in discussione, definendolo “il più probabile”. Hanno detto che c’è molta pianificazione accelerata in corso sulla più ampia futura presenza diplomatica a Kabul, dicendo che “l’umore è cambiato ma non siamo ancora al crollo”.