Alessandro Zan e Mauro Buschini insieme per il DDL ZAN

AgenPress. È partito da Frosinone il tour editoriale laziale di Alessandro Zan. “Senza Paura” il titolo del libro edito da Bompiani che Zan ha voluto scrivere per raccontare le esperienze difficili di chi vive in un Paese in cui l’odio di genere non è ancora reato.

Ad accogliere il deputato che sta portando avanti la battaglia per la legge che porta il suo nome è stato il Consigliere regionale PD Mauro Buschini.

Buschini ha fatto gli onori di casa e ha ribadito, con forza, la necessità di una legge anche in relazione all’incremento dei reati (+9%) che si registrano. Tanti gli applausi alle Fornaci Village di Frosinone dove, una foltissima platea, ha riempito il foyer. Un percorso di storie personali, relazioni familiari e difficoltà che hanno portato l’uomo a diventare politico e il politico a battersi per i diritti di tanti in un’Italia fanalino di coda dell’Europa.

Una serata di riflessioni e confronti quella promossa da Mauro Buschini che, da tempo, vuole portare nel frusinate temi importanti che guardano alle conquiste di civiltà.

Centinaia di copie firmate alla fine dell’evento è un lungo abbraccio tra Buschini e Zan a testimonianza della loro storica amicizia e dell’impegno comune verso le politiche sociali europeiste.