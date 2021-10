Alexei Navalny vincitore del Premio Sacharov 2021. Sassoli, combattuto contro corruzione del regime Putin

- Advertisement -

AgenPress – “Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è il vincitore del Premio Sacharov 2021 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo“. Lo ha annunciato su Twitter il gruppo del Ppe. “Putin, libera Navalny – sottolinea il Ppe – . L’Europa chiede la sua libertà e quella di tutti gli altri prigionieri politici”.

Esultano i vertici del movimento fondato da Alexey Navalny. “Pienamente meritato, grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto”, ha scritto su Twitter Leonid Volkov, il braccio destro di Navalny ormai in esilio. “Urrà!”, ha commentato Ivan Zhdanov, direttore del Fondo Anti-Corruzione, sempre su Twitter.

“Il Parlamento europeo ha scelto Alexei Navalny come vincitore del Premio Sakharov di quest’anno. Navalny ha condotto una strenua campagna contro la corruzione del regime di Putin e, attraverso i suoi account social e le campagne politiche, ha contribuito a denunciare gli abusi interni al sistema riuscendo a mobilitare milioni di persone in tutta la Russia che hanno sostenuto la sua protesta. Per questo, è stato avvelenato e imprigionato“, dice il presidente del Parlamento europeo David Sassoli che ha poi ribadito “il forte sostegno del Parlamento europeo per il suo rilascio immediato”.