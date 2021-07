Alluvione in Germania. 103 vittime. Ministro Interno, causa dei cambiamenti climatici

- Advertisement -

AgenPress – Salgono a 103 le vittime in Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118. Lo riferiscono fonti ufficiali.

Per oggi sono previsti temporali sporadici nell’ovest della Germania, soprattutto nel Land della Renania Palatinato, colpito dall’alluvione che ha provocato 103 vittime e oltre un migliaio di dispersi. In Vestfalia le previsioni del Deutscher Wetterdienst parlano di piogge soprattutto nella zona est del Land. Sul livello dell’acqua alta è previsto però un lieve miglioramento, stando al ministero dell’ambiente locale della Renania Palatinato.

Per il ministro dell’Interno Horst Seehofer “nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico. Un’alluvione con così tante vittime e dispersi io non l’ho mai vissuto prima”. Il ministro ha promesso aiuti per le aree colpito, e sollecitato maggiore impulso alle politiche ambientali.