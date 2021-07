Alluvione in Germania. 133 vittime. In totale in Europa 157

- Advertisement -

AgenPress – Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando in questi giorni Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. Il Paese più colpito è la Germania dove il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito a 133.

In totale i morti in Europa sono 157. La polizia di Coblenza ha fatto sapere che “secondo le ultime informazioni disponibili 90 persone hanno perso la vita” nella regione della Renania-Palatinato, una delle più colpite. A queste si aggiungono le 43 vittime nella Renania Settentrionale-Westfalia e le 24 – secondo quanto riferito dalle autorità – persone morte in Belgio.

E’ impossibile, però, al momento stabilire la sorte dei dispersi in quanto le linee telefoniche sono saltate in molte delle zone interessate. Se molte persone sarebbero semplicemente isolate dal blackout, ci sono timori molto concreti per la sorte di alcune decine di residenti del cantone di Bad Neuenahr-Ahrweiler, nella Renania Palatinato, gravemente colpito.

Il villaggio renano di Schuld, con una popolazione di 700 abitanti, è stato quasi del tutto distrutto. L’esercito ha dispiegato oltre 850 soldati, ma il loro numero sarà aumentato, e il ministero della Difesa ha attivato “l’allarme militare per disastro”.