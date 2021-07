Angela Merkel: “Soldi veloci e senza burocrazia agli alluvionati in Germania”

La Cancelliera ha sottolineato che gli aiuti saranno reperiti da governo federale e statale, congiuntamente.

“Stiamo ripartendo – ha aggiunto la Cancelliera Merkel – Ci colleghiamo all’iter degli aiuti erogati in passato per i danni delle inondazioni. Anche se questa volta avremo molto più da fare in termini di sostegno alla ricostruzione”.

In merito alle accuse per l’allerta meteo sottovalutata, Angela Merkel ha posto l’accento sull’eccezionalità dell’evento: “Il servizio meteorologico tedesco e anche l’ufficio federale per la protezione civile avevano emesso degli avvisi. Questi vanno ai distretti, che poi fanno quello che è possibile. Ma naturalmente non è facile quando, come ha detto il sindaco, non si ha un’alluvione come questa da 700 anni”.