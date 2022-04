Antitrust: condannate Volotea e Blue Panorama

- Advertisement -

AgenPress. L’ Antitrust ha sanzionato le compagnie aeree Volotea e Blue Panorama rispettivamente con sanzioni da 500 mila euro e 10 mila euro per inottemperanza delle delibere dell’Authority sulla vicenda della cancellazioni dei voli post-Covid.

“E’ grave che, una volta venuta meno la normativa emergenziale, si sia continuato a violare il diritto dei consumatori di ricevere, in caso di cancellazione del volo, il rimborso monetario al posto degli scandalosi voucher. In questo caso, poi, si tratta di aziende recidive, visto che le condanne riguardano l’inottemperanza di precedenti delibere dell’Authority” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ecco perché destano perplessità gli importi delle multe, in particolare quella da 10 mila euro. Già in Italia le sanzioni non hanno alcun potere dissuasivo, ma se poi sono di tale portata, allora ci domandiamo se non sia costato di più l’intero procedimento di inottemperanza che dura dal novembre 2021” conclude Dona.