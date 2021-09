Bce: politica monetaria resta “molto accomodante”

- Advertisement -

AgenPress – Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di confermare l’orientamento “molto accomodante” della sua politica monetaria. Lo scrive la Bce in una nota dopo la riunione di oggi.

Il particolare, la Bce conferma che i tassi rimarranno su livelli pari o inferiori a quelli attuali “finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà in maniera coerente nelle dinamiche dell’inflazione di fondo”.

Il Consiglio direttivo inoltre “continuerà a condurre gli acquisti netti di attività nell’ambito del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica con una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro, almeno sino alla fine di marzo 2022 e, in ogni caso, finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus”.