Bellanova: “Adesso la priorità è l’azione di Governo”

COMPITO DELLE SINGOLE FORZE POLITICHE DI MAGGIORANZA DIGNITA’ DELLA RAPPRESENTANZA E SENSO DELLO STATO

AgenPress. “Adesso la priorità è concentrarsi sull’azione di Governo perché l’anno che abbiamo dinanzi richiede a tutti uno straordinario senso di responsabilità, esattamente come ha voluto sottolineare il Presidente rieletto Sergio Mattarella”.

Lo ha detto, intervenendo stamane su Radio1, la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

“Significare recuperare, proprio laddove si evidenzino frantumazioni interne alle singole forze politiche che compongono la maggioranza”, prosegue Bellanova, “la dignità della rappresentanza e il senso dello Stato.

Per quel che riguarda Italia Viva abbiamo sempre indicato la necessità per il Quirinale di un profilo autorevole a livello internazionale, europeista, di indubbia fede atlantica, tutte declinazioni che Sergio Mattarella, come testimoniano proprio i messaggi internazionali giunti in queste ore, incarna alla perfezione”.