Bellanova: “Chi vuole cambiare il Pnrr rema contro l’Italia e affossa il Mezzogiorno”

- Advertisement -

AgenPress. “Il nesso riforme-investimenti è cruciale per il rilancio del Paese ed è la condizione per attuare nei tempi previsti e con l’efficacia necessaria tutto quanto è previsto nel Pnrr.

Deragliare da questo impianto significa mettere a rischio i prossimi venti anni dell’Italia, condannando la comunità nazionale alla stagnazione economica o peggio alla recessione, e significa mettere una croce sopra, e per sempre, alla riduzione dei divari territoriali e sociali.

- Advertisement -

Chi oggi dice di voler rivedere il Pnrr rema contro l’Italia e affossa il Mezzogiorno a cui, non dimentichiamolo, è destinato oltre il 40per cento delle risorse previste”.

Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, candidata per il Terzo Polo al Senato, liste plurinominali, in Puglia come capolista e in Sicilia, Collegio 1.