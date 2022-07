Bellanova: “Da Baku all’Algeria giornata importante per l’Italia e il suo ruolo nel Mediterraneo”

- Advertisement -

CONFERMA L’IMPORTANZA DI DRAGHI ALLA GUIDA DEL GOVERNO

AgenPress. “Il nuovo accordo annunciato oggi a Baku dalla Presidente Ursula von der Leyen e dal Presidente Aliyev per il raddoppio delle importazioni di gas dall’Azerbaigian fino a 20 miliardi di metri cubi entro il 2027 e l’espansione della rete infrastrutturale, conferma e dà ragione a quanto abbiamo detto per anni, subendo i violentissimi attacchi del Movimento 5Stelle, su ruolo strategico del Tap e diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico.

Che l’accordo di Baku giunga lo stesso giorno in cui l’Algeria si conferma il primo fornitore di gas per l’Italia grazie all’accorto lavoro di questi mesi del Presidente Draghi, è qualcosa in più di una significativa coincidenza, come dice il semplice dato numerico che Italia e Algeria non avevano mai firmato così tanti accordi in un’unica occasione.

Indica con chiarezza la direzione entro cui deve muoversi il nostro Paese, a partire da una rinnovata leadership mediterranea, e certifica una volta di più l’importanza per il nostro Paese di Draghi alla guida del Governo.

Davanti a questo scenario internazionale, alle risposte di cui hanno bisogno i cittadini e alle sfide che attendono il nostro Paese, le beghe da cortile di chi alla ricerca disperata di conferme non ha esitato a scaricare sul Governo e sul Paese tutta l’inadeguatezza di una inconsistente leadership, dimostrano la loro devastante inconsistenza e strumentalità”.

Così la copresidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.