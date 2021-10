Bellanova: “I cittadini scelgono il centro-sinistra, fanno vincere il riformismo”

- Advertisement -

AgenPress. “Quanto il primo turno aveva già indicato con sufficiente chiarezza adesso si conferma con nettezza: in queste amministrative i cittadini scelgono il centro sinistra e fanno vincere il riformismo. Queste vittorie confermano che non è il populismo né il ribellismo l’opzione politica che serve al Paese e serve alle città. E’ tempo di un lavoro accurato e certosino per ricucire e costruire comunità coese, quel lavoro di ricucitura che né il populismo né il sovranismo possono garantire”.

Così la Presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, commenta i primi risultati elettorali.

“Naturalmente”, prosegue Bellanova, “un supplemento di riflessione dovrà essere dedicato anche alla scelta del non voto.

Come ho già avuto modo di dire, la qualità di governo e la forza del riformismo che vince nelle città si misurerà anche sulla capacità di riportare questi cittadini alla necessità della politica e della partecipazione. Una sfida importante, che adesso più che mai deve vederci impegnati, come Italia Viva e come forze riformiste.

Un augurio di cuore alle neo sindache e ai neo sindaci eletti.

E per quei territori dove il centrosinistra non si è affermato, vale un comune intendimento: ci riproveremo, con la tenacia di sempre”.