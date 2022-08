Bellanova: “Senza il coraggio di quelle mie dimissioni l’Italia non avrebbe avuto Mario Draghi”

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi tanti rivendicano ruoli e meriti, ma la verità è che senza il coraggio delle mie dimissioni da Ministra non sarebbe stato possibile mandare a casa Conte e affidare le sorti dell’Italia a Mario Draghi.

L’unico, come è stato evidente oggi a Rimini con un discorso di verità e speranza, capace di affrontare una emergenza pandemica e una crisi, economica, politica, sociale, di enorme portata. Questi sono i fatti. E i fatti contano, sempre”.

Così sul suo profilo fb la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

“Profondità di analisi e coraggio di azione: è il metodo di governo di cui il Paese ha bisogno e che il Presidente Draghi ha scelto di rimarcare. E’ questa la continuità che serve all’Italia. La considero una indicazione preziosa e necessaria, come l’invito perentorio a dire la verità, insieme alla capacità di rassicurare i cittadini con risposte chiare e concrete.

I difficili e complicati mesi che ci troveremo a vivere non hanno bisogno di illusioni e di formule rocambolesche ma di rigore, responsabilità, affidabilità, verità. Non è solo un metodo di governo; è l’unica strada che la politica e le classi dirigenti hanno a disposizione per riconquistare credibilità e fiducia”, conclude Bellanova.

