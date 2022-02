Biden. Putin ha una visione sinistra del mondo. Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Biden afferma che l’invasione russa dell’Ucraina tradisce la “visione sinistra” di Vladimir Putin.

Nelle sue osservazioni, Biden afferma che l’operazione non ha mai riguardato “vere” preoccupazioni per la sicurezza russa, ma riguardava invece la nuda aggressione e il desiderio di Putin “di impero”.

“Le azioni di Putin tradiscono la sua visione sinistra per il futuro del nostro mondo, quello in cui le nazioni prendono ciò che vogliono con la forza. Ma è una visione a cui gli Stati Uniti e le nazioni amanti della libertà si opporranno”.

Biden ha ribadito che le forze Usa “non sono e non saranno” impegnate nel conflitto con la Russia in Ucraina.

“Le nostre forze non andranno in Europa per combattere in Ucraina, ma per difendere i nostri alleati della Nato e rassicurare quegli alleati nell’est. Gli Stati Uniti con tutta la forza della potenza americana difenderanno ogni centimetro del territorio della Nato”

Biden aggiunge che crede che la Nato sia più unita che mai e che “non c’è dubbio” che gli Stati Uniti e altri paesi della Nato rispetteranno i loro impegni presi.

Migliaia di forze di terra statunitensi e di altro tipo sono state dispiegate nei paesi Nato nell’Europa orientale che si sentono minacciati dalla Russia, tra cui Lettonia, Estonia e Lituania nel Baltico, così come Polonia e Romania.