Blinken. Russi hanno colpito scuole, ospedali e edifici residenziali. Russia fuori da Consiglio diritti umani Nazioni Unite

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha denunciato la Russia per aver ucciso civili in Ucraina, dicendo al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che gli attacchi russi “stanno colpendo scuole, ospedali ed edifici residenziali”.

“Stanno distruggendo infrastrutture critiche, che forniscono a milioni di persone in tutta l’Ucraina acqua potabile, gas per evitare che muoiano gelate ed elettricità. Autobus civili, automobili e persino ambulanze sono stati bombardati. La Russia lo fa ogni giorno, in tutta l’Ucraina”, ha aggiunto Blinken condannando le violazioni dei diritti umani da parte della Russia e le violazioni del diritto internazionale umanitario mentre effettua il suo assalto all’Ucraina, ha lanciato l’idea di espellere la Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite durante un discorso davanti al Consiglio martedì mattina .

"Ci si può ragionevolmente chiedere se uno Stato membro delle Nazioni Unite che cerca di impossessarsi di un altro Stato membro delle Nazioni Unite – mentre commette orribili violazioni dei diritti umani e causa enormi sofferenze umanitarie – debba essere autorizzato a rimanere in questo consiglio". Ci sono 47 stati membri nel consiglio, che sono eletti dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, con la Russia come uno di questi. Blinken ha anche criticato paesi come la Cina che non hanno affermato chiaramente che la Russia è l'unico responsabile di questa crisi. "I membri del Consiglio dovrebbero smettere di usare un linguaggio che implica che tutte le parti abbiano la stessa responsabilità per l'attacco non provocato di una parte. Questo non è imparziale – è sbagliato – e non riesce a collocare la responsabilità dove dovrebbe. Lo stesso vale per i membri che sostengono, falsamente, che denunciare le violazioni dei diritti umani significa "politicizzare" la situazione. Non si parla di violazioni dei diritti umani che politicizzano la situazione". "Queste sono le violazioni dei diritti umani per cui questo consiglio è stato creato. Se non possiamo riunirci ora, quando ci riuniremo?"